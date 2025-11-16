Judo, Asya Tavano ai piedi del podio nei +78 kg del Grand Prix di Zagabria

Calato il sipario sull’ultima giornata di incontri del Grand Prix di Zagabria. Sui tatami croati si è assistito ai confronti delle seguenti categorie di peso: -78 kg, +78 kg femminili; -90 kg, -100 kg, +100 kg maschili. Tra le fila azzurre ad andare vicina alla top-3 è stata Asya Tavano.

L’azzurra si è imposta all’esordio contro la rumena Thalia Castellano Narino, prima di essere sconfitta dall’olandese Paulien Sweers (ippon). Ai ripescaggi Tavano si è imposta contro la polacca Kinga Wolszczak (ippon), perdendo poi contro la croata Helena Vukovic (Yuko) al Golden Score. Una categoria in cui la francese Celia Cancan è stata la migliore, spuntandola nell’atto conclusivo contro la transalpina Leonie Minkada-Caquineau.

Nei -78 kg femminili il percorso di Claudia Sperotti si è interrotti al secondo turno contro la guineana Maria Branser. In questa categoria la saudita Yelyzaveta Lytvynenko è stata la migliore, prevalendo proprio contro Branser. A completare il podio sono state la rumena Maidelines Gorget-Veranes e la transalpina Lila Mazzarino.

Nei +100 kg Francesco Basso è stato eliminato al primo turno dal brasiliano Juscelino Nascimento in una categoria in cui l’azero Kanan Nasibov si è imposto nell’atto conclusivo contro l’olandese Jur Spijkers. Sul terzo gradino del podio troviamo il georgiano Saba Inaneishvili e l’austriaco Stephan Hegyi. Nei -100 kg si è imposto lo spagnolo Nikoloz Sheradishvili, mentre nei -90 kg il bulgaro Ivaylo Ivanov è stato il più forte.