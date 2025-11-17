Jannik Sinner incontra Thomas Ceccon a Torino: parole di ammirazione del campione olimpico

Appassionati e non presenti ieri all’Inalpi Arena di Torino per assistere all’atto conclusivo delle ATP Finals 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il successo del tennista italiano contro il n.1 del mondo, col punteggio di 7-6 (4) 7-5, è stata la ciliegina sulla torta di una stagione che, nonostante la sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”, ha riservato al pusterese grandi soddisfazioni.

A questo proposito, ha destato non poca curiosità l’incontro che c’è stato tra Sinner e il campione olimpico dei 100 dorso, Thomas Ceccon. Due fuoriclasse dello sport italiano che hanno avuto modo di scambiare due parole, tra un abbraccio e un sorriso.

“Mi è piaciuta molto, in campo c’è stato un livello molto alto. L’avevo già visto l’anno scorso dal vivo, sul cemento è superiore a tutti“, le parole del nuotatore azzurro. Ceccon finito al centro di un dibattito mediatico la scorsa estate, quando aveva posto l’accento sul confronto economico tra i guadagni del tennis e nel nuoto, nettamente a favore di chi pratica con successo lo sport con racchetta e pallina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FITP Tennis (@_federtennis)

Il campione veneto aveva precisato che non ci fosse alcun invidia, sottolineando anche il suo essere vicino emotivamente a Sinner: “Io sono tifoso di Jannik. Ma dire che i nuotatori guadagnano meno è un dato di fatto. Non è gelosia“.