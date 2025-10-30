Nuoto, i convocati dell’Italia al Trofeo Nico Sapio 2025: Ceccon e Cerasuolo, osservati speciali

Ci si prepara per l’ultimo evento internazionale in quest’annata natatoria, ovvero gli Europei in vasca corta di Lublino (Polonia) dal 2 al 7 dicembre. Nel percorso di avvicinamento alla rassegna continentale ci sarà il 51° Trofeo Nico Sapio che si svolgerà dal 7 al 9 novembre alla piscina Sciorba di Genova.

L’evento vedrà al via una folta schiera della squadra italiana, che si sta preparando ai campionati in Polonia. Fari puntati, a questo proposito, su Thomas Ceccon e Simone Cerasuolo. Il campione vicentino, reduce dai primati italiani stabiliti nei 200 dorso e 200 stile libero in Coppa del Mondo, ha voglia di continuare a stupire per confermarsi un riferimento.

Cerasuolo, unico oro nella competizione mondiale in vasca lunga a Singapore nei 50 rana, vuole confermarsi ai massimi livelli anche in quel che resta nel 2025. Da seguire con attenzione anche Alberto Razzetti, apparso in crescita di condizione nei misti e nei 200 farfalla, Lorenzo Zazzeri, Lorenzo Mora, Filippo Megli, Alessandro Ragaini e Luca De Tullio.

In campo femminile, risponderanno all’appello Costanza Cocconcelli, Arianna Castiglioni, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci e Lisa Angiolini. Vi sarà anche una partecipazione straniera con l’americano Hunter Armstrong, l’altro statunitense Finn Brooks, lo svizzero Noè Ponti, l’austriaco Leon Opatril, l’elvetico Marius Toscan e il terzo americano della serie Brian Benzing.

Venerdì 7 e sabato 8 novembre le finali saranno alle 16:30, domenica 9 novembre il programma giornaliero sarà dedicato alle categorie “esordienti” e “ragazzi”.