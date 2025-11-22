LIVE Italia-Spagna, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: sarà Berrettini-Carreno Busta nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Spagna, finale di Coppa Davis 2025. Si giocherà a Bologna, con il primo singolare in programma alle 15.00; a seguire il secondo singolare e l’eventuale doppio.

Sorprende, anche se fino ad un certo punto, che entrambe le Nazionali siano arrivate all’atto conclusivo senza i loro due uomini migliori: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per l’Italia; Carlos Alcaraz ed Alejandro Davidovich Fokina per la Spagna. Gli azzurri hanno eliminato ai quarti per 2-0 l’Austria e, con il medesimo punteggio, il Belgio in semifinale. Gli iberici sono stati invece costretti al doppio decisivo sia con l’Argentina sia soprattutto in semifinale contro la Germania di Alexander Zverev.

Solo intorno alle 14.00 conosceremo le scelte ufficiali dei capitani. Tuttavia è pressoché certo che Filippo Volandri si affiderà a Matteo Berrettini nel primo singolare. Il classe 1996 dovrebbe affrontare l’ex-top10 Pablo Carreno Busta, attuale n.89 del mondo con il quale è 1-1 nei precedenti, anche se entrambi risalgono ormai al 2022. Difficile che il capitano David Ferrer opti per Pedro Martinez, tassello ormai imprescindibile in doppio.

Sono 13 i confronti disputati nella storia della Coppa Davis tra Italia e Spagna, con la compagine del Bel Paese in vantaggio di stretta misura per 7-6. L’ultima sfida risale addirittura a 19 anni fa, quando a San Sebastian i padroni di casa, che potevano contare su Rafael Nadal, si imposero per 4-1. All’epoca era in campo anche Filippo Volandri, che sconfisse 3-0 Tommy Robredo, salvo arrendersi per 1-3 allo stesso Nadal. In generale l’Italia non batte la Spagna dal secolo scorso: era il 1997 e la Nazionale di Omar Camporese, Renzo Furlan e Diego Nargiso piegò per 4-1 una compagine di alto livello con Carlos Moya ed Albert Costa.

Il primo singolare di Coppa Davis 2025 tra Italia e Spagna, con presumibilmente in campo Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta, inizierà qualche minuto dopo le 15.00. Non perdetevi neppure un appuntamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!