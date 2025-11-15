Italia-Francia basket femminile oggi, Torneo La Linea 2025: programma, canale, streaming

Dopo l’impegno di ieri con la Spagna, per l’Italia è già tempo di voltare pagina e affrontare la Francia nel triangolare che si gioca a La Linea, in Spagna. Un confronto, questo, che vale per quel che Andrea Capobianco cercherà di vedere dalle sue giocatrici in una fase nella quale la massima parte delle altre squadre è impegnata nelle qualificazioni europee nel nuovo formato bi-fase.

Stavolta di fronte ci sono le transalpine, all’esordio in questo fine settimana e che mettono in scena sia larga parte della squadra quarta agli ultimi Europei che un certo numero di novità. Si tratta di un confronto nel quale ci si misura con un tipo di basket completamente diverso da quello cui l’Italia ha abituato: tanto fisico, tanta licenza di togliere spazi alle giocatrici, tante delle caratteristiche funzionali al percorso transalpino degli ultimi anni.

Il match tra Spagna e Italia si giocherà oggi alle ore 19:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, TORNEO LA LINEA 2025 OGGI

Sabato 15 novembre

Ore 19:30 Italia-Francia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport