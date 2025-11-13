Il poker della Norvegia all’Estonia condanna l’Italia: azzurri ai playoff per i Mondiali

La Norvegia si sblocca nella ripresa ed in meno di un quarto d’ora archivia la pratica Estonia, battuta 4-1, facendo un passo decisivo verso il primato del Girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: dopo lo 0-0 della prima frazione i nordici asfaltano i baltici mettendo a referto 4 gol tra il 50′ ed il 62′.

Le doppiette di Sorloth, in rete al 50′ ed al 52′, e di Haaland, in gol al 56′ ed al 62′, stendono l’Estonia, che poi sigla la marcatura della bandiera con Saarma al 64′, e fanno svanire anche le residue speranze dell’Italia in un passo falso dei norvegesi per riaprire la corsa alla rassegna iridata.

Bisogna vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali, mentre la squadra seconda classificata dovrà disputare gli spareggi (semifinale e finale) per l’accesso alla rassegna iridata: in caso di arrivo a pari punti verrà presa in considerazione la differenza reti generale, che sorride ai norvegesi.

Al momento la Norvegia è a +29, mentre l’Italia è a +10: gli azzurri dovrebbero vincere sia la partita di questa sera in Moldavia, sia lo scontro diretto di domenica contro i norvegesi, e recuperare ben 19 gol ai nordici, un’eventualità che appare alquanto utopistica.

CLASSIFICA LIVE GRUPPO I

1 Norvegia 21 punti in 7 partite (differenza reti +29)

2 Italia 15 punti in 6 partite (differenza reti +10)

3 Israele 9 punti in 7 partite (differenza reti -4)

4 Estonia 4 punti in 8 partite (differenza reti -13)

5 Moldavia 1 punti in 6 partite (differenza reti -22)