Quando gioca Sinner a Torino? Ufficiale la data! Debutto contro…Mister X!

Per vedere Jannik Sinner in campo in un match ufficiale della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis alla Inalpi Arena di Torino occorrerà attendere lunedì 10 novembre, quando l’azzurro affronterà uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti.

Sinner giocherà il derby contro Musetti qualora il toscano domani dovesse vincere contro il serbo Novak Djokovic nella finale di Atene, altrimenti affronterà Auger-Aliassime: il match sarà il quarto ed ultimo di giornata a partire dalle ore 11.30 e si giocherà comunque non prima delle ore 20.30.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale dei match degli italiani sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Lunedì 10 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Marcelo Arevalo / Mate Pavic – Joe Salisbury / Neal Skupski

Non prima delle 14.00

Novak Djokovic – Taylor Fritz

Non prima delle 18.00

Harri Heliovaara / Henry Patten – Christian Harrison / Evan King

Non prima delle 20.30

Jannik Sinner – X (Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Rai Sport (palinsesti da definire).

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Rai Play (palinsesti da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.