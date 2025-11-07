Tennis
Quando gioca Jannik Sinner alle ATP Finals? Programma in sospeso per Djokovic. E Musetti potrebbe creare una situazione scomoda
Bisognerà attendere. La disputa del torneo di Atene (Grecia) di questa settimana andrà a definire il roster dei partecipanti alle ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino, i migliori otto tennisti del mondo di quest’anno si affronteranno. Resta da capire chi sarà l’ottavo a unirsi alla “festa”. Uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti completeranno il quadro.
Auger-Aliassime, finalista nel recente Masters1000 di Parigi (sconfitto da Jannik Sinner), è in attesa di novità dal territorio ellenico, dove Musetti quest’oggi disputerà la semifinale contro l’americano Sebastian Korda. Il nordamericano precede l’azzurro nella Race (classifica di rendimento 2025 qualificante per le Finals) e per questo il toscano ha solo un modo per centrare l’obiettivo: vincere il torneo in Grecia.
Per questo motivo, posteriormente alla cerimonia del sorteggio che ha delineato i due gironi, il calendario della prima giornata sarà deciso solo stasera, proprio per capire cosa accadrà ad Atene. Giova ricordare che in quest’ultimo torneo è presente anche Novak Djokovic e sul suo essere presente nel capoluogo piemontese qualche punto interrogativo ce l’ha. Dopo che il presidente della FITP, Angelo Binaghi, aveva affermato che Nole avrebbe preso parte all’evento torinese, il serbo ha voluto smentire il n.1 della Federazione, sottolineando che deciderà dopo l’ATP250 greco.
Per questo, ci si trova in una condizione di standby. Se Djokovic dovesse confermare la sua presenza e Musetti imporsi nell’evento citato, allora l’azzurro finirebbe nel medesimo raggruppamento di Jannik Sinner. Difficile pensare che, dopo aver disputato la finale sabato 8 novembre sul cemento ellenico, gli organizzatori propongano a Lorenzo di disputare il primo match a Torino nel giorno successivo.
Un aspetto che andrebbe anche a condizionare Sinner che, con Musetti nel suo girone, potrebbe essere poi privo di una giornata di recupero prima delle semifinali nel Master, iniziando lunedì 10 piuttosto che domenica 9 novembre. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda.
ATP FINALS 2025
Domenica 9 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Lunedì 10 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Martedì 11 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Mercoledì 12 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Giovedì 13 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Venerdì 14 novembre
Ore 11:30 Doppio round robin
Ore 14:00 Singolare round robin
Ore 18:00 Doppio round robin
Ore 20:30 Singolare round robin
Sabato 15 novembre
Ore 12:00 Semifinale doppio
Ore 14:30 Semifinale singolare
Ore 18:00 Semifinale doppio
Ore 20:30 Semifinale singolare
Domenica 16 novembre
Ore 15:00 Finale doppio
Ore 18:00 Finale singolare