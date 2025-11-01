Hockey Pista
Hockey pista: Monza e Viareggio vanno in testa alla Serie A1
In attesa dei posticipi di domani, Castiglione-Novara, Bassano-Valdagno e Trissino-Sarzana (che si giocheranno tutti alle ore 18.00), la Serie A1 di hockey pista ha messo a referto quattro risultati della sua 5a giornata della stagione regolare 2025-2026, andando a comprendere anche la vittoria del Monza nell’anticipo col Forte dei Marmi.
Proprio i brianzoli ora sono in testa alla classifica, insieme al Viareggio che si è imposto per 2-1 grazie a D’Anna e Muglia nell’incrocio tutto toscano contro il Follonica.
Larga vittoria, addirittura 7-1, per il Giovinazzo sul Breganze; mentre Grosseto e Lodi hanno impattato sul 5-5 in un pareggio pirotecnico. Di seguito i tabellini, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.
TEAM SERVICE CAR H.R.C MONZA – VERSILIA HOCKEY FORTE = 3-2 (2-2, 1-0)
Team Service Car Monza: Velazquez, Zucchetti, Bielsa, Olmos – Maronetto, Colamaria, Pesavento, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz
Versilia Hockey Forte: Gnata (C), Duhalde, Ballestero, Bozzetto, Lopez – Checchetto, Raffaelli, Cacciaguera, Giovannelli, Ciupi – All. Crudeli
Marcatori: 1° tempo: 5’24” Duhalde (FDM), 9’01” Marzonetto (MNZ), 16’23” Ballestero (FDM), 23’11” Galimberti (MNZ) – 2° tempo: 24’00” Galimberti (MNZ)
Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Giorgio Fontana di Milano
Sabato 1° Novembre 2025 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)
INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – HOCKEY BREGANZE = 7-1 (3-0, 4-1)
Indeco AFP Giovinazzo: Dangelico, Clavel, Mezzina (C), Cardoso, Mura – Turturro, Monticelli, Cannato, Dilillo, Guia – All. Depalma
Breganze: Tagliapietra Giu, Dal Santo, Volpe, Agostini, Cairo – Tagliapietra Gio, Costenaro, Tagliapietra Ant, Agostini N, Belvedere – All. Thiella
Marcatori: 1° tempo: 2’24” Cardoso (AFP), 12’45” Cardoso (AFP), 13’35” Mura (AFP) – 2° tempo: 7’51” Clavel (AFP), 8’23” Cairo (BRE), 10’12” Clavel (AFP), 20’49” Mezzina (AFP), 21’24” Mezzina (AFP)
Espulsioni: 2° tempo: 15’26” Costenaro (2′) (BRE)
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)
Sabato 1° Novembre 2025 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)
C.P. GROSSETO 1951 – AMATORI WASKEN LODI = 5-5 (3-3, 2-2)
Grosseto: Granados, Saavedra (C), Barbieri N, Barragan, Sillero – Vargaas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Borgo, Compagno, Giovannetti, Faccin – Antonioni (C), Nadini, Borregan, Monticelli G, Porchera – All. Bresciani
Marcatori: 1° tempo: 2’47” Barragan (GRO), 8’40” Borgo (LOD), 9’06” Vargas (GRO), 12’52” Compagno (LOD), 13’23” Saavedra (GRO), 24’40” Giovannetti (LOD) – 2° tempo: 1’01” Saavedra (GRO), 8’58” Faccin (LOD), 11’02” Vargas (GRO), 24’06” Compagno (LOD)
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)
Sabato 1° Novembre 2025 – ore 21:00 – PalaBarsacchi di Follonica (GR)
C.G.C. VIAREGGIO – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. = 2-1 (2-0, 0-1)
CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Cinquini, Torner, Ambrosio – Muglia, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Poletti – All. De Gerone
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Pagnini F (C), Fantozzi, Banini F, Vega – Pascual, Bracali, Maggi A, Fabbri, Rubega – All. Silva S
Marcatori: 1° tempo: 4’07” D’Anna (CGC), 23’34” Muglia (CGC) – 2° tempo: 24’36” Banini F (FOL)
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)
Domenica 2 Novembre 2025 – ore 18:00 – Casa Mora di Castiglione (GR)
BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – TR AZZURRA NOVARA
Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Franco Ferrari di Viareggio (LU)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Enrico Giovannelli
Domenica 2 Novembre 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)
UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 – WHY SPORT H.C. VALDAGNO
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Vincenzo Pittureri
Domenica 2 Novembre 2025 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)
HOCKEY TRISSINO – HOCKEY SARZANA
Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Francesco Depalma di Giovinazzo (BA)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Gabriele Pellizzaro e Nicola Ciatti
|31/10/25 ore 21:00
|Team Service Car HRC Monza
|Versilia Hockey Forte dei Marmi
|3-2
|1/11/25 ore 20:00
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|Hockey Breganze
|7-1
|1/11/25 ore 20:45
|C.P. Grosseto 1951
|BCC Centropadana Amatori W.Lodi
|5-5
|1/11/25 ore 21:00
|C.G.C. Viareggio
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|2-1
|2/11/25 ore 18:00
|Blue Factor H.C. Castiglione
|TR Azzurra Novara
|2/11/25 ore 18:00
|Ubroker H.Bassano 1954
|Why Sport H.C. Valdagno
|2/11/25 ore 18:00
|Hockey Trissino
|Hockey Sarzana
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|TeamService Car H.R.C. Monza
|13
|5
|12
|V-V-V
|2
|C.G.C. Viareggio
|13
|5
|5
|V-P-V
|3
|Hockey Trissino
|12
|4
|32
|V-V-V
|4
|Amatori Wasken Lodi
|10
|5
|8
|S-V-P
|5
|Hockey Sarzana
|7
|4
|3
|P-V-S
|6
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|7
|5
|-2
|S-V-S
|7
|Why Sport H.C. Valdagno
|6
|4
|5
|S-S-V
|8
|Ubroker H.Bassano 1954
|5
|4
|3
|V-S-P
|9
|C.P. Grosseto 1951
|5
|5
|-3
|V-P-P
|10
|Versilia Hocke Forte
|4
|5
|-8
|S-P-S
|11
|TR Azzurra Novara
|3
|4
|-4
|V-S-S
|12
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|3
|5
|-4
|S-S-V
|13
|Hockey Breganze
|0
|5
|-28
|S-S-S
|14
|Blue Factor H.C. Castiglione
|0
|4
|-21
|S-S-S