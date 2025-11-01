Seguici su
Hockey Pista

Hockey pista: Monza e Viareggio vanno in testa alla Serie A1

8 secondi fa

CGC_Viareggio-Follonica-Umberto Bernardini-FISR
CGC_Viareggio-Follonica / Ph. Umberto Bernardini-FISR

In attesa dei posticipi di domani, Castiglione-Novara, Bassano-Valdagno e Trissino-Sarzana (che si giocheranno tutti alle ore 18.00), la Serie A1 di hockey pista ha messo a referto quattro risultati della sua 5a giornata della stagione regolare 2025-2026, andando a comprendere anche la vittoria del Monza nell’anticipo col Forte dei Marmi.

Proprio i brianzoli ora sono in testa alla classifica, insieme al Viareggio che si è imposto per 2-1 grazie a D’Anna e Muglia nell’incrocio tutto toscano contro il Follonica.

Larga vittoria, addirittura 7-1, per il Giovinazzo sul Breganze; mentre Grosseto e Lodi hanno impattato sul 5-5 in un pareggio pirotecnico. Di seguito i tabellini, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 5 – VENERDI’ 31 OTTOBRE, SABATO 1° NOVEMBRE e DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025 – Programma e designazioni arbitrali
Venerdì 31 Ottobre 2025 – ore 21:00 – PalaSomaschini di Seregno (MB)
TEAM SERVICE CAR H.R.C MONZA – VERSILIA HOCKEY FORTE = 3-2 (2-2, 1-0)
Team Service Car Monza: Velazquez, Zucchetti, Bielsa, Olmos – Maronetto, Colamaria, Pesavento, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz
Versilia Hockey Forte: Gnata (C), Duhalde, Ballestero, Bozzetto, Lopez – Checchetto, Raffaelli, Cacciaguera, Giovannelli, Ciupi – All. Crudeli
Marcatori: 1° tempo: 5’24” Duhalde (FDM), 9’01” Marzonetto (MNZ), 16’23” Ballestero (FDM), 23’11” Galimberti (MNZ) – 2° tempo: 24’00” Galimberti (MNZ)
Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Giorgio Fontana di Milano

Sabato 1° Novembre 2025 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo  (BA)
INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – HOCKEY BREGANZE = 7-1 (3-0, 4-1)
Indeco AFP Giovinazzo: Dangelico, Clavel, Mezzina (C), Cardoso, Mura – Turturro, Monticelli, Cannato, Dilillo, Guia – All. Depalma
Breganze: Tagliapietra Giu, Dal Santo, Volpe, Agostini, Cairo – Tagliapietra Gio, Costenaro, Tagliapietra Ant, Agostini N, Belvedere – All. Thiella
Marcatori: 1° tempo: 2’24” Cardoso (AFP), 12’45” Cardoso (AFP), 13’35” Mura (AFP) – 2° tempo: 7’51” Clavel (AFP), 8’23” Cairo (BRE), 10’12” Clavel (AFP), 20’49” Mezzina (AFP), 21’24” Mezzina (AFP)
Espulsioni: 2° tempo: 15’26” Costenaro (2′) (BRE)
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)

Sabato 1° Novembre 2025 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)
C.P. GROSSETO 1951 – AMATORI WASKEN LODI = 5-5 (3-3, 2-2)
Grosseto: Granados, Saavedra (C), Barbieri N, Barragan, Sillero – Vargaas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Borgo, Compagno, Giovannetti, Faccin – Antonioni (C), Nadini, Borregan, Monticelli G, Porchera – All. Bresciani
Marcatori: 1° tempo: 2’47” Barragan (GRO), 8’40” Borgo (LOD), 9’06” Vargas (GRO), 12’52” Compagno (LOD), 13’23” Saavedra (GRO), 24’40” Giovannetti (LOD) – 2° tempo: 1’01” Saavedra (GRO), 8’58” Faccin (LOD), 11’02” Vargas (GRO), 24’06” Compagno (LOD)
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

Sabato 1° Novembre 2025 – ore 21:00 – PalaBarsacchi di Follonica (GR)
C.G.C. VIAREGGIO – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. = 2-1 (2-0, 0-1)
CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Cinquini, Torner, Ambrosio – Muglia, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Poletti – All. De Gerone
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Pagnini F (C), Fantozzi, Banini F, Vega – Pascual, Bracali, Maggi A, Fabbri, Rubega – All. Silva S
Marcatori: 1° tempo: 4’07” D’Anna (CGC), 23’34” Muglia (CGC) – 2° tempo: 24’36” Banini F (FOL)
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

Domenica 2 Novembre 2025 – ore 18:00 – Casa Mora di Castiglione (GR)
BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – TR AZZURRA NOVARA
Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Franco Ferrari di Viareggio (LU)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Enrico Giovannelli

Domenica 2 Novembre 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)
UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 – WHY SPORT H.C. VALDAGNO
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Vincenzo Pittureri

Domenica 2 Novembre 2025 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)
HOCKEY TRISSINO – HOCKEY SARZANA
Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Francesco Depalma di Giovinazzo (BA)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Gabriele Pellizzaro e Nicola Ciatti

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 5 – VENERDI’ 31 OTTOBRE, SABATO 1° NOVEMBRE e DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025

31/10/25 ore 21:00 Team Service Car HRC Monza Versilia Hockey Forte dei Marmi 3-2
1/11/25 ore 20:00 Indeco A.F.P. Giovinazzo Hockey Breganze 7-1
1/11/25 ore 20:45 C.P. Grosseto 1951 BCC Centropadana Amatori W.Lodi 5-5
1/11/25 ore 21:00 C.G.C. Viareggio Innocenti Costruzioni Follonica H. 2-1
2/11/25 ore 18:00 Blue Factor H.C. Castiglione TR Azzurra Novara
2/11/25 ore 18:00 Ubroker H.Bassano 1954 Why Sport H.C. Valdagno
2/11/25 ore 18:00 Hockey Trissino Hockey Sarzana

CLASSIFICA GENERALE

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare
1 TeamService Car H.R.C. Monza 13 5 12 V-V-V
2 C.G.C. Viareggio 13 5 5 V-P-V
3 Hockey Trissino 12 4 32 V-V-V
4 Amatori Wasken Lodi 10 5 8 S-V-P
5 Hockey Sarzana 7 4 3 P-V-S
6 Innocenti Costruzioni Follonica H. 7 5 -2 S-V-S
7 Why Sport H.C. Valdagno 6 4 5 S-S-V
8 Ubroker H.Bassano 1954 5 4 3 V-S-P
9 C.P. Grosseto 1951 5 5 -3 V-P-P
10 Versilia Hocke Forte 4 5 -8 S-P-S
11 TR Azzurra Novara 3 4 -4 V-S-S
12 Indeco A.F.P. Giovinazzo 3 5 -4 S-S-V
13 Hockey Breganze 0 5 -28 S-S-S
14 Blue Factor H.C. Castiglione 0 4 -21 S-S-S
