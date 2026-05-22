Nuova intervista esclusiva di OA Sport con Paolo Palchetti, una delle figure più autorevoli e rispettate del nuoto italiano. A Florence ha costruito negli anni una realtà tecnica capace di portare atleti ai massimi livelli internazionali, restando sempre lontano dai riflettori e lasciando parlare i risultati dei suoi ragazzi.

Fisico e allenatore di alto livello, Palchetti rappresenta un modello raro di doppia carriera di successo: scuola, ricerca, piscina, formazione umana e performance sportiva. Un equilibrio costruito con competenza, passione e una straordinaria capacità di mettere sempre gli atleti al centro del progetto.

Nel corso dell’intervista racconta il suo percorso da nuotatore alla Rari Nantes Florentia fino alla scelta universitaria e all’inizio dell’avventura da tecnico, diventando nel tempo riferimento per numerosi campioni del nuoto azzurro.

Ampio spazio al suo metodo di lavoro: l’applicazione della scienza al nuoto, la biomeccanica, l’efficienza propulsiva, l’uso dei dati, della videoanalisi e della tecnologia, senza mai rinunciare all’intuito e alla sensibilità dell’allenatore.

Ma soprattutto emerge la centralità della persona prima dell’atleta. Con parole sincere e profonde, Palchetti spiega il rapporto con i suoi ragazzi e il valore umano dello sport:

“Noi allenatori diamo tanto a loro, ma sono di più gli atleti che danno a noi: soddisfazioni, affetto, presenza, rispetto delle regole…”

Un pensiero che racconta meglio di ogni medaglia la statura di un tecnico capace di vincere senza alzare la voce, guidando con l’esempio.

Spazio anche al riconoscimento ricevuto con la convocazione tecnica ai World Aquatics Championships 2025, ulteriore tappa di un percorso costruito con discrezione e altissimo valore.

🎯 In questo video:

La nascita del progetto vincente di Firenze

La doppia carriera tra fisica e nuoto

Il metodo Palchetti tra scienza e intuizione

Il rapporto umano con gli atleti

I successi con i campioni azzurri

La convocazione mondiale 2025

I valori dietro una carriera esemplare

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Conduce Alice Liverani