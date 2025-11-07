Golf, Dunlap e Valimaki appaiati al comando del WWT Championship. Ottimo avvio di Francesco Molinari

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizione. Concluso infatti il primo round del WWT Championship (montepremi 7.2 milioni di dollari), evento nato nel 2007 che accompagna verso il termine il calendario dell’anno solare. Dopo le prime 18 buche guidano la classifica l’americano Nick Dunlap ed il finlandese Sami Valimaki. I due sono appaiati al comando con lo score di -11 (61 colpi) e vantano tre lunghezze di margine sui più immediati inseguitori.

Al terzo posto con il punteggio di-8 troviamo infatti il quintetto composto dal tedesco Matti Schmid, dal norvegese Kristoffer Ventura, e dagli statunitensi Chad Ramey, Andrew Putnam e Vincent Whaley. Classifica cortissima alle spalle dei battistrada con ben 95 partecipanti racchiusi in soli 8 colpi. Buono l’avvio di Francesco Molinari, che occupa l’ottavo posto a margine del round a -7 che lo colloca nelle zone alte della leaderboard.

Il torinese condivide la posizione e chiude la top ten con il francee Victor Perez e gli statunitensi Ben Griffin e Matt Kuchar. Sul percorso par 72 dell’El Cardonal di Los Cabos (California Sur, Messico) in 14esima piazza con il punteggio di -6 troviamo gli americani Steven Fisk, David For, Luke List e John Keefer, il danese Thorbjorn Olesen, ed infine il messicano Emilio Gonzalez. Padroni di casa he attendono ancora il primo sussulto nella pu giovane storia della manifestazione.

Soltanto 106esimo con lo score di +2 Austin Eckroat. L’americano, vincitore della passata edizione, ha già smarrito le speranze di back-to-back e dovrà compiere un mezzo miracolo per evitare il taglio. Nella serata italiana spazio al secondo round che ci proietterà verso il fatidico cut di metà gara.