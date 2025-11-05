Golf, tappa messicana per il PGA Tour. Anche Griffin e Molinari presenti al World Wide Technology

PGA Tour di ritorno, come di consueto dal 2021, in terra messicana per il World Wide Technology Championship, evento che si terrà da giovedì sui fairway del El Cardonal et Diamante di Los Cabos. Il torneo, che mette in palio 500 punti FedExCup Fall, sarà difeso da Austin Eckroat, qui vincitore l’anno scorso davanti a Justin Lower e Carson Young di un colpo grazie ad un’ultima giornata in -9 (63 colpi). Per lo statunitense si trattò, in quell’occasione, del secondo titolo in stagione sul maggiore circuito americano dopo la vittoria al The Cognizant Classic.

Ad intralciare il cammino del defending champion, tuttavia, ci saranno anche due protagonisti della Ryder Cup, J.J. Spaun e Ben Griffin (il primo non ha mai mancati un taglio qui in Messico e l’anno scorso chiuse T30 mentre il secondo ha vinto due volte quest’anno e ha terminato nelle ultime edizioni del World Wide Technology in T25), e Michael Brennan, alla ricerca di conferme dopo l’invito ricevuto per il Bank of Utah Championship trasformato in una vittoria.

Da tenere sotto controllo anche Nick Taylor, Wyndham Clark e Max Greyserman che, insieme a Brennan, Griffin e Spaun sono tra i golfisti inseriti nella top 50 della FedEx Cup List ad essere presenti questa settimana. Spazio, a Los Cabos, anche per Francesco Molinari. Il torinese arriva in Messico dopo il T42 ottenuto nell’evento in Utah di 2 settimane fa mentre il connazionale impegnato sul PGA Tour, Matteo Manassero, non sarà presente.

Non sarà della partita neanche il norvegese Viktor Hovland. Lo scandinavo, ampiamente all’interno dei primi 50 del mondo, vinse qui per ben due volte di fila (2020-2021) ed è l’unico, fino ad oggi, ad essere riuscito a vincere tale evento back-to-back.

Il World Wide Technology Championship è il terzultimo torneo della regular season. Dopo la tappa in America centrale, il circuito statunitense si sposterà alle Bermuda per il Butterfield Barracuda Championship dal 13 al 16 novembre e poi in Georgia per il The RSM Classic per chiudere.