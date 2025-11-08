Golf: Aaron Rai leader dopo tre giri ad Abu Dhabi. Laporta e Pavan, ancora spiragli per Dubai

Si è chiuso ad Abu Dhabi il terzo giro dell’Abu Dhabi HSBC Championship, di scena allo Yas Links Golf Club. Per il momento l’affare continua a essere molto inglese, nel senso che Aaron Rai continua, stavolta in solitaria, a risultare leader dell’appuntamento di avvicinamento al gran finale del DP World Tour, quello di Dubai. Giro in 66, 6 sotto il par, e -20 totale per il trentenne di Wolverhampton, alla caccia del suo terzo successo sul circuito continentale a cinque anni abbondanti di distanza dall’ultima vittoria, quella dello Scottish Open 2020. In mezzo anche il Wyndham Championship 2024 sul PGA Tour.

Tommy Fleetwood stavolta non riesce a tenere, e rimane indietro di un colpo assieme al danese Nicolai Hojgaard: per loro -19 e immutate chance di puntare al successo finale. Quarta posizione per Nacho Elvira: anche lo spagnolo, a -18, approfitta di ottime condizioni per mettersi in corsa verso i piani più alti.

Quinti l’inglese Andy Sullivan e il neozelandese Daniel Hillier a -17, poi c’è il sudafricano Richard Sterne a -16. Continuano ad esserci flebili speranze per Shane Lowry, anche se lui, il giapponese Keita Nakajima e lo spagnolo Alejandro del Rey vengono raggiunti a -15 dall’inglese Jordan Smith. 12° posto a -14 per Rory McIlroy.

Per i due italiani resta complicata la situazione in vista delle loro chance di giocare a Dubai. In assoluto quello che Andrea Pavan e Francesco Laporta stanno facendo è un buon torneo. In particolare, Laporta è 26° a -11 e Pavan 36° a -10, ma serve decisamente di più sia per l’uno che per l’altro al fine di rientrare nei 50 migliori del circuito continentale. Per arrivarci serve un balzo notevole nell’ultima giornata, verso la top ten.