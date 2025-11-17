Federica Brignone può tornare sugli sci! C’è il via libera dei medici, mirino sulle Olimpiadi

Una luce in fondo al tunnel? La notizia è di quelle importanti e arriva da Sky Sport. Federica Brignone e le Olimpiadi di Milano Cortina potrebbero davvero incrociarsi nel loro percorso. È questo quanto emerge rispetto al recupero fisico/atletico che la fuoriclasse valdostana sta portando avanti dopo il bruttissimo incidente dello scorso aprile nel corso dei campionati italiani di sci alpino.

Nella caduta in Val di Fassa la tigre di La Salle si era procurata la frattura scomposta del piatto tibiale, della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da quel momento, la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di sci alpino (generale, discesa libera e gigante) e protagonista dei Mondiali di Saalbach, ha dato il via alla sua riabilitazione. In queste ultime ore ha ricevuto l’ok medico per rimettere gli sci.

Si tratta di un primo grande step nel cammino verso i Giochi, il cui inizio è previsto il 6 febbraio 2026. Una lunga corsa contro il tempo per Federica, a cui ora spetterà decidere quando tornare a sciare, sulla base di quelle che sono le sue sensazioni.

L’obiettivo è evitare forzature e cercare di raggiungere la migliore forma possibile in un mese a partire da quando tornerà sull’amata neve. Come detto a Soelden (Austria), dove l’azzurra ha ricevuto il premio “Skieur d’or 2025”, le intenzioni sono quelle di tornare con l’idea di essere competitiva, non tanto per partecipare.