Lara Gut-Behrami su Federica Brignone: “L’importante è star bene per tornare a sciare, lasciatela tranquilla”

C’è il sorriso, ma ci sono anche i pensieri per chi non c’è. Lara Gut-Behrami chiude il proprio cammino a Soelden con più indicazioni positive che altro, in apertura della diciottesima sua stagione in Coppa del Mondo, dopo aver vinto due Sfere di Cristallo assolute con tre secondi posti.

Le parole che ha rilasciato ai microfoni di RaiSport sono però tutte dedicate a Federica Brignone: “Sinceramente penso che abbia la possibilità di guarire. L’importante è star bene per riuscire di nuovo a sciare. Capisco le Olimpiadi in casa, ma l’augurio che faccio a tutti gli italiani per Fede è di lasciarla tranquilla“.

La testimonianza, insomma, di una rinnovata e continua stima tra due che hanno gareggiato assieme per tanto, tantissimo tempo. E che, in gigante, hanno sostanzialmente segnato un’era, vincendo anche varie Coppe di specialità (due l’italiana, una la svizzera).

Per Lara Gut-Behrami quello di oggi è risultato un esordio tutto sommato positivo, con il terzo posto nel consueto prologo austriaco di Soelden, che anticipa di venti giorni l’inizio della programmazione regolare in quel di Levi.