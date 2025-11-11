Sci alpino, Marta Bassino: “Il ginocchio reagisce bene, Brignone è avanti nel recupero”

Marta Bassino sta recuperando dall’infortunio occorsole tre settimane fa in Val Senales, nel quale ha riportato la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra a causa di una caduta mentre si stava allenando in vista della Coppa del Mondo e delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’azzurra ha fatto il punto della situazione a Sky Sport 24: “Il recupero procede bene. Il ginocchio reagisce bene alla fisioterapia, stiamo lavorando sulla mobilità e sulla riattivazione muscolare, perché non posso ancora appoggiare il piede. Domani saranno tre settimane dall’incidente, ma siamo contenti di come sta andando“.

Bassino spiega di aver capito subito la gravità dell’infortunio: “Sono caduta tante e tante volte e non mi era mai successo nulla. Questa volta invece sono stata sfortunata, ho sentito crac ed ho capito che era una cosa grave. Ora sono qui a lavorare al J-Medical, dove ci sono anche Federica Brignone e Flora Tabanelli“.

Sulla situazione di Brignone, Bassino rivela: “Federica è molto avanti nel recupero, sono sette mesi che si è fatta male, ma sulla sua possibile partecipazione alle Olimpiadi non si esprime. Dopo essere stata via tanto è tosta, lei non mi ha detto più di tanto. La capisco, è una cosa delicatissima e non si può prevedere nulla a priori. Per noi sciatori tornare perfetti atleticamente non basta: bisogna mettere gli sci, gli scarponi, ritrovare la fiducia. Il passo è enorme“.