F1 su TV8, GP Brasile 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma

Grande attesa in vista del Gran Premio del Brasile 2025, valevole come ventunesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito di Interlagos ospiterà nella giornata di domenica 9 novembre una gara cruciale per capire se Max Verstappen potrà ancora sperare nella rimonta oppure se la volata finale per il titolo diventerà un testa a testa tra i piloti McLaren.

Lando Norris si è presentato alla vigilia della tappa brasiliana da nuovo leader del campionato dopo il netto successo di Città del Messico con un vantaggio di un solo punto sul compagno di squadra Oscar Piastri e 36 su Verstappen. Il fenomeno olandese della Red Bull deve provare a guadagnare terreno sugli uomini papaya per tenere in vita il sogno del quinto titolo iridato consecutivo.

La gara di San Paolo verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro la corsa brasiliana in differita alle ore 20.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2025

Domenica 9 novembre

Ore 18.00 Gara a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

