F1, McLaren imprendibile a Interlagos? Verstappen spera nelle Mercedes e nel ciclone!

La McLaren ha dominato il venerdì del Gran Premio di San Paolo, ma su di essa grava l’incognita del ciclone formatosi nel sud del Brasile, che potrebbe raggiungere la metropoli paulista nella giornata di sabato, quando si disputeranno la Sprint Race e le qualifiche al GP domenicale. Il maltempo rappresenta l’unica possibilità di Max Verstappen per provare sovvertire la situazione.

Lando Norris, che partirà dalla pole position nella mini gara odierna, ha nuovamente fatto meglio di Oscar Piastri. L’australiano è prestazionalmente vicino, ma nel mezzo si è infilato Kimi Antonelli, autore di una brillante prestazione. Occhio alle Mercedes, perché George Russell ha commesso degli errori nel suo “giro buono” senza i quali avrebbe potuto contendere al connazionale la casella privilegiata.

Le Frecce d’Argento possono fare da ago della bilancia? Verstappen, che scatterà dalla terza fila dietro anche a Fernando Alonso, spera di sì. Spera, soprattutto, nella pioggia. La Red Bull è in difficoltà, l’olandese ha lamentato una monoposto con scarsa aderenza e poco guidabile. Almeno sull’asciutto. L’asfalto bagnato dovrebbe essere un altro paio di maniche, o comunque un fattore in grado di cambiare i valori.

Manca qualcuno all’appello? La Ferrari. La SF-25 si è rivelata scorbutica e bizzosa sul variegato tracciato di Interlagos. Sia Charles Leclerc (ottavo in griglia) che Lewis Hamilton (undicesimo) sono finiti in testacoda. In momenti diversi. Viatico tutto fuorché incoraggiante, considerata anche la competitività mostrata da Mercedes, rivale diretta per il secondo posto nel Mondiale costruttori, l’ultimo platonico obiettivo rimasto a Maranello in questo sofferto 2025.