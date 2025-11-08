F1, allerta meteo a Interlagos: la FIA prende provvedimenti e possibili variazioni come nel 2024

Si profila una giornata impegnativa a Interlagos (Brasile), ventunesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Nel sabato verdeoro, assisteremo alla Sprint Race e alle qualifiche che definiranno lo schieramento di partenza del GP di domani. A complicare il tutto potrebbero essere le condizioni meteorologiche.

Nel pomeriggio di ieri l’Istituto Nazionale di Meteorologia del Brasile ha emesso un’allerta arancione per temporali, con piogge intense e venti forti previsti nella mattinata sudamericana, che potrebbero protrarsi per l’intera giornata, andando a condizionare lo sviluppo dello schedule.

Secondo i dati diffusi, la perturbazione potrebbe portare a una serie di precipitazioni compresa tra i 30 e i 60 millimetri all’ora, dovendo fare i conti anche con raffiche di vento superiori ai 75 km/h. Una vera e propria tempesta. Per questa ragione, la Federazione Internazionale ha voluto avvisare le scuderie di tenere chiusi i garage al fine di correre rischi e prevenire allagamenti.

Non si tratta di una situazione nuova, ricordando quanto accaduto l’anno passato, col posticipo delle qualifiche alle 7.30 del mattino di domenica e la gara anticipata alle 12.30. La FIA potrebbe prendere in considerazione un iter analogo, visto quanto riportano le previsioni meteorologiche, ricordando che il time-attack per la griglia di partenza non potrà iniziare prima di tre ore dal termine della Sprint.