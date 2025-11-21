F1, Oscar Piastri: “Difficile fare un bilancio, la pista è in evoluzione”

Un venerdì davvero complicato per Oscar Piastri. Dopo l’ottava piazza rimediata nella FP1, l’oceanico non è andato oltre la quattordicesima casella in occasione del secondo turno di prove libere valido il GP di Las Vegas, appuntamento numero ventidue del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena sulla Strip dell’iconica città statunitense.

Segnali tutt’altro che incoraggianti per l’australiano che, adesso, dovrà necessariamente correre ai ripari per poter tornare competitivo in vista del weekend. Intercettato ai microfoni della tv ufficiale della F1 in zona mista, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto.

“La FP1 a mio avviso sono state abbastanza buone – ha detto Piastri – Avevamo alcune cose su cui lavorare, nel complesso è stata positiva. Nella seconda sessione ho fatto un solo giro pulito in tutto il turno. Difficile dire a che punto siamo, credo che la macchina abbia un passo discreto, ma non troppi piloti hanno girato bene sulle soft, credo sia difficile farsi un’idea. Ci sono degli aspetti positivi, così come altri in cui dovremmo farci un’idea nella notte“.

Piastri ha poi proseguito: “Feeling migliore rispetto allo scorso anno? Credo di sì, ma è davvero difficile saperlo, la pista all’inizio era bagnata, c’è stata una grande evoluzione, non facile capire il livello esatto di tutti. Abbiamo cambiato alcune cose che sembravano dare delle buone indicazioni. Io mi sento bene, mi sarebbe piaciuto fare qualche giro in più. Penso tuttavia che la pista cambierà ancora moltissimo nel weekend. Vedremo che tempo avremo domani, da lì procederemo“.