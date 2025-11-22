F1, risultati e classifica FP3 GP Las Vegas 2025: Russell svetta su Verstappen, 5° Hamilton davanti a Antonelli, Leclerc e McLaren chiudono il gruppo

La FP3 del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula Uno, è appena andata in archivio con George Russell davanti a tutti. Il miglior tempo della FP3 è stato messo a segno dall’inglese della Mercedes in 1:34.054. Alle sue spalle, a 227 millesimi, Max Verstappen (Red Bull), mentre terzo tempo per il thailandese Alexander Albon (Williams) a 821 millesimi.

Quarta posizione per il francese Isack Hadjar (Racing Bulls) a 1.115 dalla vetta, in quinta per Lewis Hamilton (Ferrari) a 1.215 mentre in sesta troviamo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che chiude a 1.331 dal compagno di scuderia, mentre è settimo il neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) a 1.385.

Ottava e nona posizione per le due Aston Martin di Lance Stroll, ottavo a 1.479 e Fernando Alonso nono a 1.486, quindi completa la top10 il francese Pierre Gasly (Alpine) a 1.508.Non va oltre la 15a posizione Charles Leclerc (Ferrari) a 1.854 da Russell, mentre Oscar Piastri (McLaren) è diciannovesimo e penultimo a 2.969, e il suo compagno di scuderia Lando Norris è ventesimo e ultimo a 3.058.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica della terza sessione di prove libere del GP di Las Vegas.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP LAS VEGAS 2025 F1