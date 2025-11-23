F1, Max Verstappen: “Grande vittoria e gestione gomme. Il titolo? Vedremo ad Abu Dhabi se saremo ancora in corsa…”

Max Verstappen festeggia dopo aver vinto il Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit il pilota quattro-volte campione del mondo ha messo in scena l’ennesima prova da fuoriclasse della sua annata, prendendo il comando della gara sin dalla partenza e gestendo poi i 50 giri previsti con un passo incredibile e senza il minimo errore.

La vittoria è andata, come detto, a Max Verstappen che ha preceduto Lando Norris per 20.7 secondi, mentre completa il podio George Russell a 23.5. Quarta posizione per Oscar Piastri a 27.6, quinta per Andrea Kimi Antonelli a 30.4 mentre è sesto Charles Leclerc a 30.6. Settimo Carlos Sainz a 34.9, ottavo Isack Hadjar a 45.2, quindi nono Nico Hulkenberg a 51.1 con Lewis Hamilton che completa la top10 a 59.3.

Al termine della gara sulla pista del Nevada il pilota del team Red Bull ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte davanti alla enorme fontana dell’hotel Bellagio: “Sicuramente è andata bene per noi oggi. Dopo le prove, nelle quali non avevamo provato a lungo, non sapevamo ancora come si sarebbero comportate le gomme. Ad ogni modo abbiamo impiegato un po’ di tempo a trovare il giusto ritmo, con un primo stint nel quale eravamo tutti vicini. Sapevamo non sarebbe stato facile per noi a livello di gomme ma oggi sono stato in grado di gestirle bene. Il passo, poi, era ottimo e la macchina migliorava di giro in giro. Ho chiuso con un vantaggio discreto senza spremere troppo le gomme”.

Ultima battuta sul campionato, con il titolo ormai in mano a Lando Norris: “Non penso ai punti. Il mio approccio è quello che ho messo in atto qui a Las Vegas. Puntare gara per gara e estrarre il massimo del potenziale. Ora pensiamo al Qatar, dove ci sarà anche la Sprint Race, quindi vedremo a che punto saremo ad Abu Dhabi”.