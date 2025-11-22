F1, GP Las Vegas 2025. Lando Norris pronto a chiudere la partita iridata. Ferrari avrà almeno uno scatto d’orgoglio?

Alle ore 5:00 di domenica 23 novembre prenderà il via il Gran Premio di Las Vegas, terz’ultimo atto del Mondiale di F1 2025. L’appuntamento rappresenterà un nuovo capitolo nella rincorsa al titolo iridato piloti, che – a meno di sconquassi – sembra destinato a uno dei due alfieri della McLaren.

Lando Norris ha assunto il ruolo di favorito, avendo acquisito un vantaggio di 24 punti su Oscar Piastri quando ne restano 83 a disposizione di ognuno. Se, tuttavia, dovesse verificarsi qualche situazione imprevista (mai dire mai, soprattutto in un contesto urbano), allora per Max Verstappen (a -49 dal britannico e a -25 dall’australiano) riguadagnerebbe vigore la proverbiale fiammella di speranza.

Le qualifiche hanno però visto Norris segnare la pole position, la terza consecutiva, mentre Piastri non è andato oltre il quinto tempo. A fianco dell’inglese, che per inciso ha vinto cinque delle sei gare stagionali nelle quali è scattato dalla casella privilegiata, ci sarà Verstappen. Insomma, tutto lascia presupporre che il ventiseienne di Glastonbury possa tirare il colpo del KO al compagno di squadra, blindando il titolo.

Dovrà però essere perfetto, come lo è stato a Città del Messico e a Interlagos, senza incappare in quegli errori in cui era inciampato fra la primavera e l’estate. Per Lando, ripartire da Las Vegas con un margine vicino alle 40 lunghezze sull’inseguitore più prossimo, non è uno scenario da escludere a priori. Considerando che dopo il Nevada ne resteranno 58, significherebbe poter preparare i festeggiamenti.

Va rimarcato come non dovrebbe piovere, le previsioni affermano che il Gran Premio si disputi sull’asciutto. Verstappen cercherà la gloria di giornata, così come alcuni piloti non appartenenti al novero dei top-team. Occhio soprattutto a quel volpone di Carlos Sainz sulla sua Williams e al tandem di torelli Racing Bulls, composto da Isack Hadjar e Liam Lawson, tutti ben messi dopo le qualifiche. Forse, per loro, ambire al podio è esagerato. Cionondimeno un piazzamento subito a ridosso può essere nelle loro corde.

Difatti, George Russell, quarto in griglia, appare il favorito per issarsi nella top-3. Il risultato direbbe bene alla Mercedes nella rincorsa al secondo posto nel Mondiale costruttori, scenario in cui la Ferrari è in difficoltà. Charles Leclerc non è andato oltre la nona performance in qualifica e Lewis Hamilton, dopo il pasticciaccio odierno, dovrà partire dalle retrovie. Come Kimi Antonelli, ma più indietro. I 36 punti di distanza fra il Cavallino Rampante e le Frecce d’Argento potrebbero diventare di più, a meno di una reazione d’orgoglio della Scuderia di Maranello. Nel motorsport, però, l’orgoglio non basta. Conta soprattutto essere veloci e non sbagliare.