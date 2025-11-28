F1, Fernando Alonso: “Una delle migliori qualifiche dell’anno, ora testa alla Sprint”

Fernando Alonso sorride al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto i riflettori del tracciato di Lusail, infatti, il pilota asturiano, che ha sempre fatto bene su questa pista, si è piazzato in seconda fila, con una prestazione di grande spessore con una Aston Martin che non sta certo brillando in questa annata.

La pole position è andata a Oscar Piastri in 1:20.055 con appena 32 millesimi di vantaggio su George Russell, mentre è terzo Lando Norris a 230. Quarta posizione per un ottimo Fernando Alonso a 395, quinta per Yuki Tsunoda a 464, mentre in sesta troviamo Max Verstappen a 473. Settimo Andrea Kimi Antonelli a 477 millesimi, ottavo Carlos Sainz a 487, quindi Charles Leclerc nono a 567, mentre Alexander Albon completa la top10 a 733.

Al termine delle Sprint Qualifying, il pilota del team inglese ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Uno dei migliori risultati in qualifica dell’anno per noi. La macchina si è dimostrata all’altezza fin dalle FP1 e siamo riusciti a mettere insieme bene i giri nelle qualifiche Sprint, nonostante alcune difficoltà dovute al traffico”.

Il due volte campione del mondo prosegue: “Facciamo un passo alla volta e domani faremo lo Sprint, cercando di migliorare ulteriormente in vista delle qualifiche”.