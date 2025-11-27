F1, GP Qatar 2025: orari prove libere, Sprint, qualifiche e gara. La guida tv

Il Lusail International Circuit si appresta ad ospitare la penultima tappa stagionale del Mondiale 2025 di Formula Uno, in programma da venerdì 28 a domenica 30 novembre con il formato Sprint. Il fine settimana del Gran Premio del Qatar metterà in palio quindi nel complesso 33 punti, di cui 8 nella manche breve del sabato e 25 nella gara lunga.

Fari puntati sulla sfida a tre per il titolo, con Lando Norris che guida la classifica generale potendo gestire un vantaggio di 24 punti sia sul compagno di squadra Oscar Piastri che su Max Verstappen. Il fenomeno olandese della Red Bull ha approfittato della doppia squalifica McLaren a Las Vegas per tornare a sperare in una folle rimonta che gli consentirebbe di vincere il quinto Mondiale consecutivo.

Tutte le sessioni del weekend qatariota verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (su Sky Sport 4K tutti i turni tranne la gara), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in chiaro la Sprint e le qualifiche in diretta ed il Gran Premio in differita su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP QATAR F1 2025

Venerdì 28 novembre

Ore 14.30 Prove libere 1 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 18.30 Sprint Qualifying a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 29 novembre

Ore 15.00 Sprint a Lusail (Qatar) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 19.00 Qualifiche a Lusail (Qatar) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 30 novembre

Ore 19.00 Gara a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

PROGRAMMA GP QATAR F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport F1; Sky Sport 4K (tutte le sessioni del venerdì e del sabato); TV8 (Sprint e qualifiche).

Diretta streaming: Sky Go e NOW; tv8.it (Sprint e qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la Sprint Qualifying sabato alle ore 13.00 e la gara domenica alle 21.30.