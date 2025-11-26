F1, condizioni limite in Qatar: doppia sosta obbligata per le scuderie a Lusail

Ci si prepara al penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Dopo il circuito cittadino di Las Vegas, caratterizzato dalle basse temperature, il Circus volgerà lo sguardo al Qatar. Il fine-settimana di Lusail si disputerà in notturna come quello negli States, ma le condizioni ambientali saranno molto diverse.

Piloti e team dovranno affrontare un caldo umido paragonabile a quello di Singapore. Le caratteristiche della pista qatariana sono particolarmente impattanti sulle gomme. Per questo motivo, di comune accordo tra la FIA e Pirelli, ci sarà l’introduzione di una misura eccezionale che limita il numero di giri per ciascun set di pneumatici. La gara sarà dunque matematicamente a doppia sosta.

La limitazione, concordata con FIA, F1 e le squadre, è stata decisa per evitare che gli pneumatici raggiungano il massimo livello di usura come accaduto nel 2024 e vengano comunque utilizzati, gestendone il degrado, oltre la vita utile della mescola, affaticando così eccessivamente la costruzione. Il tutto andrà tarato nello speciale format della Sprint Race, l’ultimo dell’anno.

Su un circuito molto esigente sulle gomme, Pirelli ha optato per la gamma più dura, ovvero le C1, C2 e C3. Le curve, in prevalenza veloci, che compongono il tracciato di Lusail solleciteranno non poco gli pneumatici. Il tratto che più mette a dura prova le coperture è quello compreso tra la curva 12 e 14. La superficie dell’asfalto abbastanza liscia ha generato in passato il graining e ciò contribuisce al raggiungimento dei livelli elevati di usura della gomma.