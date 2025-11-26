F1, statistiche GP Qatar 2025. Piastri re delle sprint, Verstappen delle “gare vere”

Il Qatar è ormai un presenza fissa nel calendario del Mondiale F1, seppur abbia accolto il Circus solamente tre volte. Cionondimeno, si farà l’abitudine all’autodromo di Lusail, in quanto nel 2021 gli organizzatori sottoscrissero un accordo dalla durata decennale con Liberty Media. In linea puramente teorica, l’edizione inaugurale avrebbe dovuto tenersi del 2023; però, quattro anni orsono, si imbastì “al volo” un GP “ante litteram” per recuperare quello d’Australia, cancellato dagli strascichi della pandemia.

Difatti, nell’arco del 2022-2023, l’autodromo è stato fortemente ammodernato allo scopo di renderlo adeguato agli elevati standard della Formula 1. Edificata fra il 2003 e il 2004, la pista è stata concepita pensando alle moto, che infatti vi corrono costantemente. La volontà del Qatar di imporsi come nazione leader nell’organizzazione di eventi, ha fatto sì che arrivassero anche i bolidi del Circus.

Va rimarcato come Lusail sia un terreno privilegiato per disputare la Sprint, dinamica che fa sì come si siano tenute cinque gare. Tre vere e proprie, due in formato mignon. La Sprint sarà peraltro mandata in scena anche in questo 2025.

GP QATAR – I PRECEDENTI

2021

1. Lewis HAMILTON (Mercedes)

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull)

3. Fernando ALONSO (Alpine)

2023 (SPRINT)

1. Oscar PIASTRI (McLaren)

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull)

3. Lando NORRIS (McLaren)

2023

Max VERSTAPPEN (Red Bull)

2. Oscar PIASTRI (McLaren)

3. Lando NORRIS (McLaren)

2024 (SPRINT)

1. Oscar PIASTRI (McLaren)

2. Lando NORRIS (McLaren)

3. George RUSSELL (Mercedes)

2024

Max VERSTAPPEN (Red Bull)

2. Charles LECLERC (Ferrari)

3. Oscar PIASTRI (McLaren)