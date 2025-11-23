F1, George Russell: “Ho avuto un problema allo sterzo. Il podio era il miglior risultato possibile”

George Russell non replica la vittoria di un anno fa sulla Strip e deve accontentarsi del terzo posto nel Gran Premio di Las Vegas 2025, valevole come terzultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes torna comunque sul podio per la prima volta dal successo di Singapore, mettendo in ghiaccio la sua quarta posizione in campionato e consentendo alla squadra di avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo della piazza d’onore tra i costruttori.

Russell, capace di salire in partenza dal quarto al secondo posto, ha provato ad insidiare la leadership di Max Verstappen facendo però fatica nello stint finale con gomme hard e venendo superato dalla McLaren del pole-man Lando Norris. Il nativo di King’s Lynn ha dovuto fare i conti con un problema allo sterzo e soprattutto con un consumo eccessivo degli pneumatici, rischiando di subire in extremis l’attacco del suo compagno di squadra Kimi Antonelli (penalizzato comunque di 5″ al traguardo).

“C’è stato un problema allo sterzo come in prova. Il pit-stop non è andato molto bene, poi sono riuscito a fare un sorpasso quando sono uscito dai box. Ho spinto tanto con le gomme ancora fredde aumentandone il consumo, quindi non ero più sicuro che potessero arrivare fino alla fine. L’ho detto anche alla squadra via radio, poi alla fine gli pneumatici erano andati. È stato molto difficile gestire tutto, ma salire sul podio alla fine probabilmente è il miglior risultato a cui potessimo puntare“, il commento dell’inglese.