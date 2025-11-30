Seguici su
Quando la prossima gara di F1? GP Abu Dhabi 2025: programma, orari, tv, streaming

Anche l’edizione 2025 del Mondiale di F1 giunge al proprio epilogo. Quasi nove mesi dopo la gara d’apertura disputata a Melbourne, a metà marzo, la settantaseiesima stagione del Campionato Iridato si concluderà con il Gran Premio di Abu Dhabi, programmato per il fine settimana del 5, 6 e 7 dicembre. D’altronde, lo spostamento dal Qatar è rapido e indolore.

L’appuntamento di Yas Marina ricopre il ruolo di atto conclusivo della stagione da un decennio abbondante. La bandiera a scacchi sull’intero Mondiale viene sventolata su questa pista dal 2014. In precedenza, la dinamica si era verificata anche nel 2009 e nel 2010. Non sorprende, dunque, che il GP sia talvolta stato decisivo per l’assegnazione del titolo.

Il Campione del Mondo è stato eletto negli Emirati Arabi Uniti per quattro volte. Nel 2010, nel 2014, nel 2016 e nel 2021. In particolare, il primo e il quarto anno citati hanno avuto un autentico thrilling come finale. Interessante notare come i titoli siano andati a quattro piloti differenti, peraltro in alcuni casi anche contro pronostico. Cosa accadrà nel 2025? Per capirlo, basterà seguire la corsa in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Abu Dhabi.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Yas Marina. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTAOA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Abu Dhabi dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP ABU DHABI 2025

VENERDÌ 5 DICEMBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 10:30-11:30, Prove libere 1
Ore 14:00-15:00, Prove libere 2

SABATO 6 DICEMBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 11:30-12:30, Prove libere 3
Ore 15:00-16:00, Qualifiche

DOMENICA 7 DICEMBRE (ORARIO ITALIANO)
Ore 14:00, GARA

