Europa League e Conference League oggi in tv: orari 6 novembre, programma, streaming

Dopo la due-giorni di Champions League, il calcio continentale continua a reclamare spazio con il giovedì che in questo caso cambia scenario venendo dedicato all’Europa e alla Conference League.

La seconda e la terza competizione calcistica per club, in ordine di importanza, vedranno tantissime sfide in agenda, comprese quelle delle italiane: Roma e Bologna in Europa League, rispettivamente in trasferta e in casa alle ore 21.00 contro gli scozzesi dei Rangers e i norvegesi del Brann, mentre una Fiorentina in grossa difficoltà tecnica – visto l’esonero di Stefano Pioli – alle 18.45 farà visita ai tedeschi del Mainz, per quanto riguarda la Conference League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite valevoli per la quarta giornata della League Phase di Europa League e per la terza giornata di Conference League, di questo giovedì 6 novembre, fra tv e streaming.

CALENDARIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 6 NOVEMBRE

Giovedì 6 novembre

18.45 Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Mainz-Fiorentina – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Sturm Graz-Nottingham Forest – Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Nizza-Friburgo – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Utrecht-Porto – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Rangers-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bologna-Brann – Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Betis-Lione – in chiaro su TV8, Sky Sport 254 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 Aston Villa-Maccabi Tel Aviv – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Stoccarda-Feyenoord – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go