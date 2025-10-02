Bologna fermato dal Friburgo e Roma sconfitta dal Lille in Europa League. Vince la Fiorentina in Conference

Bilancio in chiaroscuro per il calcio italiano al termine di un giovedì interamente dedicato alla seconda giornata di regular season dell’Europa League 2025-2026 e alla prima della Conference League. Le squadre del Bel Paese hanno raccolto oggi una vittoria (però nella terza competizione continentale), un pareggio ed una sconfitta, non senza rimpianti.

Cominciamo dal secondo atto della fase campionato di Europa League, con il Bologna di Vincenzo Italiano che ha ottenuto il primo punto della stagione europea dopo il ko in trasferta di una settimana fa contro l’Aston Villa, pareggiando in casa con il Friburgo. Agli emiliani non è bastato il gol del vantaggio firmato da Riccardo Orsolini al 29′, infatti nella ripresa i tedeschi hanno trovato l’1-1 definitivo su rigore con Adamu al 57′.

Grande delusione anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, che aveva debuttato nel torneo imponendosi a Nizza prima di venire sconfitta quest’oggi in casa all’Olimpico da un’altra compagine francese come il Lille. I giallorossi hanno perso 1-0 per la rete siglata dopo 6 minuti da Haraldsson, buttando via però nel finale un’incredibile occasione per pareggiare sbagliando la bellezza di tre rigori consecutivi (Dovbyk i primi due, entrambi da ripetere per irregolarità degli ospiti, Soulé il terzo).

Buona la prima invece nella League Phase di Conference per la Fiorentina di Stefano Pioli, che dopo aver superato i playoff inizia con il piede giusto la fase campionato della manifestazione sconfiggendo per 2-0 i cechi del Sigma Olomouc grazie ai gol di Roberto Piccoli e Cher Ndour.