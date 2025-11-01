Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs oggi, WTA Finals 2025: orario, tv, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini, oggi, sabato 1° novembre, apriranno la prima giornata delle WTA Finals 2025 di tennis: a Riad, in Arabia Saudita, le azzurre, accreditate della prima testa di serie, affronteranno, nel primo incontro del Gruppo Martina Navratilova, la coppia numero 8 del seeding, formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neerlandese Demi Schuurs.

La sfida tra Errani/Paolini e Muhammad/Schuurs sarà la prima di giornata ed aprirà il programma sul Center Court a partire dalle ore 13.30 italiane: due i precedenti nel 2025, con una vittoria per parte. Affermazione di Muhammad e Schuurs per 6-4 6-0 ad Indian Wells e successo di Errani/Paolini nei quarti di finale degli US Open per 6-1 7-6 (5).

Il match tra Errani/Paolini e Muhammad/Schuurs delle WTA Finals 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match delle azzurre.

CALENDARIO WTA FINALS 2025

Sabato 1° novembre – Fase a gironi

Center Court

Dalle ore 13.30 italiane – Doppio (Gruppo Martina Navratilova)

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 1) – Asia Muhammad/Demi Schuurs (Stati Uniti/Paesi Bassi, 8) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.