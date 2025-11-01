LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs, WTA Finals 2025 in DIRETTA: debutto complesso per le olimpioniche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sfida d’esordio del Gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dall’americana Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs. Terzo confronto diretto tra i due team con la situazione in parità dopo che le azzurre hanno conquistato la vittoria ai quarti di finale dei recenti US Open.

Le campionesse Olimpiche si presentano all’ultimo evento stagionale da numero uno della classifica race al termine di un 2025 sfavillante. Vincitrici dei tornei di Doha, Roma, Roland Garros e Pechino, semifinaliste agli US Open e finaliste sull’erba di Berlino, le italiane si sono confermate ancora una volta al vertice in una disciplina che ha inoltre aiutato la toscana a completare e migliorare il proprio tennis in ottica singolare.

Muhammad e Schuurs hanno invece trionfato ad Indian Wells, evento nel quale hanno sconfitto proprio le azzurre nel primo turno. Da rimarcare anche il successo sull’erba del Queen’s, mentre l’ultima parte di stagione è stata avara di gioie. L’ultima vittoria risale infatti al 28 settembre quando ai sedicesimi di Pechino superarno le padrone di casa Shao/Zhang, prima di incappare in 4 KO consecutivi. Coppia che fa della potenza l’arma principale, può rappresentare un pericolo sul rapido.

La sfida d’esordio del Gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dall’americana Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs sarà il primo incontro sul campo principale di Riad dalle 13.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!