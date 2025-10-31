WTA Chennai 2025: Tararudee e Garland, tra storie e semifinali contro Tjen e Birrell

In archivio, e con partite il più delle volte davvero molto rapide, una giornata che raccoglie parecchi attimi di storie personali e non solo al WTA 250 di Chennai. Partito sotto il segno della pioggia, il torneo è riuscito alla fine ad andare avanti con regolarità e ad allinearsi senza ritardi alle semifinali.

La storia pù interessante la regala Lanlana Tararudee, che è a oggi numero 2 di Thailandia e con la vittoria sulla russa Polina Iatcenko per 6-0 6-2 entrerà per la prima volta nelle migliori 150 del ranking WTA. Un premio di rilievo per lei che, quest’anno, era riuscita a fare più sul serio in tornei di maggior peso a livello ITF (dai W50 in su). La classe 2004 fa parte di una generazione che sta cercando ciò che da tempo manca, cioè l’eredità di Tamarine Tanasugarn.

In semifinale ci sarà un confronto tutto a tinte asiatiche, perché l’avversaria sarà Janice Tjen. L’indonesiana classe 2002 sta provando a chiudere in bellezza un anno che l’ha imposta all’attenzione generale dagli US Open in poi. Ma anche la sconfitta, la slovacca Mia Pohankova, non può di certo lamentarsi: due match vinti e anche di un certo peso, per il suo status, e la classe 2008 campionessa di Wimbledon juniores può rappresentare la nuova speranza del suo Paese.

Nella parte bassa va avanti l’australiana Kimberly Birrell, che approfitta di una sostanziale giornata no della croata Donna Vekic per lasciarle solo quattro game (tutti nel primo set) e riuscire a oltrepassare per la prima volta, su tre tentativi (questo compreso), i quarti di finale sul circuito maggiore. Prossimo anche il rientro nelle prime 100 per lei, che al massimo è stata numero 60.

Per lei ci sarà Joanna Garland, la giocatrice taiwanese (Cina Taipei ne è nome sportivo) che, nata a Stevenage, nell’Hertfordshire (a nord di Londra, per intenderci), ha preso la via dell’Estremo Oriente fin dai suoi 10 anni di età. E che, nel 2025, ogni tanto si è affacciata sul circuito maggiore. E che qui sta lanciandosi verso obiettivi inattesi con il successo sull’australiana Arina Rodionova, ormai con lo status di veterana ed entrata come lucky loser. Anche per Garland camera con vista sul best ranking (sarà almeno numero 119, ma possiamo dire che questo torneo può valere tanto per tante).

RISULTATI WTA 250 CHENNAI 2025 OGGI

Tararudee (THA)-Iatcenko 6-0 6-2

Tjen (INA) [4]-Pohankova (SVK) [WC] 6-3 6-1

Birrell (AUS) [7]-Vekic (CRO) [3] 6-4 6-0

Garland (TPE)-Ar. Rodionova (AUS) [LL] 6-2 7-6(2)