WTA Hong Kong 2025, derby canadese in semifinale. Bencic si ritira, avanti Joint

Si sono delineate le semifinali del WTA di Hong Kong. Una giornata segnata dal poco tennis giocato, visto che ben due quarti di finale sono stati segnati da ritiri. Uno addirittura non si è nemmeno disputato, visto che la svizzera Belinda Bencic ha annunciato il suo forfait ancora prima di scendere in campo con la spagnola Cristina Bucsa.

La tennista iberica si è trovata così un lasciapassare verso la semifinale, dove se la vedrà con l’australiana Maya Joint. La testa di serie numero cinque ha faticato molto più del previsto contro la sorprendente giapponese Himeno Sakatsume, numero 228 del mondo, vincendo in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 6-4.

Il secondo ritiro di giornata è stato quello della russa Anna Kalinskaya, che ha lasciato il campo nel corso del secondo set del match con la canadese Victoria Mboko. La vincitrice del 1000 di Montreal stava dominando nel punteggio, essendo avanti per 6-1 3-1.

In semifinale ci sarà un derby canadese tra la stessa Mboko e la connazionale Leylah Fernandez. La numero due del seeding ha sconfitto nel proprio quarto di finale la rumena Sorana Cirstea con un doppio 6-4 in un’ora e quarantacinque minuti di gioco.

RISULTATI WTA HONG KONG 2025 (31 OTTOBRE)

Bucsa (Esp) b. Bencic (Sui) ret.

Joint (Aus) b. Sakatsume (Jpn) 6-4 2-6 6-4

Mboko (Can) b. Kalinskaya (Rus) 6-1 3-1 ret.

Fernandez (Can) b. Cirstea (Rou) 6-4 6-4