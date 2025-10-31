TV8 o Supertennis? Dove vedere in tv Errani/Paolini in chiaro alle WTA Finals: orario e programma

Sara Errani e Jasmine Paolini si presenteranno da teste di serie numero 1 per il torneo di doppio alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incominceranno il proprio cammino sul cemento di Riad (Arabia Saudita) fronteggiando il binomio composto dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs, teste di serie numero 8 del seeding.

Le azzurre esordiranno nella giornata di sabato 1° novembre, alle ore 13.30 italiane (in Medio Oriente sono un paio di ore avanti rispetto a noi). Sarà proprio il match di apertura dell’evento, saranno le nostre portacolori a inaugurare il programma e ad andare a caccia di un risultato importante in ottica qualificazione alle semifinali. Nel gruppo figurano anche Kudermetova/Mertens e Hsieh/Ostapenko, solo le prime due coppie passeranno il turno.

Dove si potranno vedere gli incontri di Sara Errani e Jasmine Paolini in diretta tv, gratis e in chiaro? Gli appassionati dovranno sintonizzarsi su Super Tennis, canale 64 del digitale terrestre, che trasmetterà tutte le partite delle WTA Finals, come ha già fatto per la BJK Cup e per i vari tornei del circuito maggiore che si sono susseguiti nel corso della stagione (Slam esclusi). Le partire potranno essere seguite anche su Sky, ma soltanto dagli abbonati. Non ci saranno dirette o differite su TV8.

Dopo il debutto nella giornata di sabato 1° novembre, Errani e Paolini torneranno in campo lunedì 3 novembre e mercoledì 5 novembre, per fronteggiare Kudermetova/Mertens e Hsieh/Ostapenko, ma l’ordine degli incontri verrà definito soltanto prossimamente.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI ALLE WTA FINALS

Sabato 1° novembre

Ore 13.30 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Asia Muhammad/Demi Schuurs

Lunedì 3 novembre

Ordine di gioco da definire Sara Errani/Jasmine Paolini vs Kudermetova/Mertens o Hsieh/Ostapenko

Mercoledì 5 novembre

Ordine di gioco da definire Sara Errani/Jasmine Paolini vs Kudermetova/Mertens o Hsieh/Ostapenko

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI WTA FINALS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.