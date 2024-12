Equitazione: le nomine dei ct di salto ostacoli, completo e dressage per il 2025-2026

Verso un nuovo biennio di lavoro, con le nomine dei ct dei vari settori olimpici: salto ostacoli, completo e dressage, con un orizzonte puntato sulle annate 2025-2026.

La Federazione Italiana Sport Equestri ha comunicato le proprie designazioni: confermato Marco Porro, che sarà il Capo Equipe del comparto di un settore come quello del salto ostacoli che ha mostrato segnali di risalita dopo un 2023 pessimo e un 2024 in risalita come hanno fatto vedere la finale olimpica individuale conquistata da Emanuele Camilli e il ritorno nella League of Nations (la Serie A Mondiale del salto ostacoli), così come Katherine Ferguson Lucheschi e Iacopo Comelli che si occuperanno di esserlo del settore di completo, un comparto che ha portato la squadra alle Olimpiadi – poi sfortunata con la squalifica di Emiliano Portale, che ha compromesso un piazzamento di rilievo per i colori azzurri – e ha piazzato Evelina Bertoli nella finale individuale del contest (ossia fra i 25 migliori binomi).

Katherine Ferguson Lucheschi infine è stata nominata anche come Team Manager Senior del comparto di dressage: un settore dove l’Italia deve cercare di trovare della continuità, anche se non è facile vista la poca tradizione e la poca deformazione dell’equitazione nostrana verso questa specialità, anche se i giovani da dietro stanno iniziando a smuovere qualcosa, che sarà valutabile nei prossimi anni.

Di seguito tutte le nomine, settore per settore, con le specificità relative anche ai Consiglieri Referenti:

SALTO OSTACOLI

Alvaro Casati – Consigliere referente settore giovanile;

Marco Porro – Selezionatore e Capo Equipe squadre nazionali senior;

Marco Bergomi – Team Manager settore senior e settore giovanile;

Piero Coata – Selezionatore e Capo Equipe squadre nazionali giovanili e pony;

Mario Georges Agnes Verheyden – Tecnico del Team nazionale seconda fascia/Under 25 e Capo equipe EEF;

Giorgio Masiero – Talent scout federale

Giuseppe Forte – Tecnico stage federali pony

Dott. Ugo Carozzo – Veterinario squadre nazionali

Dott. Cristiano Pasquini – Veterinario squadre nazionali.

CONCORSO COMPLETO

Luisa Palli – Consigliere referente settore giovanile;

Clare Zilla Pearse – Capo equipe Senior/Young rider/Junior/Pony;

Katherine Ferguson Lucheschi – Team Manager Selezionatore Senior;

Iacopo Comelli – Team Manager Selezionatore Senior/Tecnico federale Senior/Young Rider;

Francesca Blasi – Tecnico federale Pony;

Emiliano Portale – Tecnico federale Junior (salvo autorizzazione ministeriale);

Marco Salvatori – Referente attività sportiva nazionale;

Dott. Marco Eleuteri (o in sostituzione Dott. Fabrizio Monici e Dott. Andrea Galizio) – Veterinario squadre nazionali;

Alberto Casolari – Responsabile della sicurezza – NSO.

Commissioni di selezione (in carica biennio 2025/2026)

Settore Senior

Iacopo Comelli, Katherine Ferguson Lucheschi;

Settore Giovanile

Francesca Blasi, Iacopo Comelli, Emiliano Portale.

DRESSAGE

Grazia Basano – Consigliere referente;

Katherine Ferguson Lucheschi – Team Manager senior/U25;

Laura Conz – Team Manager Young rider, Junior, Children e Capo equipe Campionati d’Europa;

Valentina Truppa – Tecnico Pony e Capo equipe Campionati d’Europa;

Dott. Marco Eleuteri o Dott. Fabrizio Monici (in sostituzione) – Veterinario squadre nazionali.

Commissioni di selezione (in carica per il 2025)

Senior/U25 – Barbara Ardu, Katherine Ferguson Lucheschi, Francesco Girardi;

Young rider/Junior/Children – Laura Conz, Katherine Ferguson Lucheschi, Francesco Girardi;

Pony – Valentina Truppa, Katherine Ferguson Lucheschi, Francesco Girardi.

EQUITAZIONE PARALIMPICA – SETTORE PARADRESSAGE

Grazia Basano – Consigliere referente;

Alessandro Benedetti – Responsabile attività sportiva;

Dott. Fabrizio Monici – Veterinario squadra nazionale;

Dott. Mario Ferrante – Fisioterapista;

Antonio Inghilleri – Massoterapista.

Commissione di selezione (in carica per il 2025)

Barbara Ardu, Alessandro Benedetti, Francesco Girardi.