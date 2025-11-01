EquitazioneSalto
Equitazione, Gilles Thomas vince il Global Champions Tour 2025
Con l’ultima tappa andata in scena a Riad, in Arabia Saudita, si è conclusa la stagione del Global Champions Tour 2025 di salto ostacoli dell’equitazione, vinto dal belga Gilles Thomas, che chiude la classifica generale finale al primo posto con 287 punti. Alle spalle del belga conquista la piazza d’onore il neerlandese Harrie Smolders con 246, mentre completa il podio il danese Andreas Schou, terzo a quota 221.
Il migliore degli italiani è Emanuele Camilli, 20° con 141.67, mentre termina 28° Emanuele Gaudiano a quota 122, infine si piazza 39° Guido Grimaldi con 107. Più indietro Lorenzo De Luca, 56° con 76, Giulia Martinengo Marquet, 104ma con 27, Giacomo Casadei, 117° con 22, Roberto Previtali, 126° con 15, Clara Pezzoli, 131ma con 13, Riccardo Pisani, 136° con 11, Piergiorgio Bucci, 141° con 8, e Nico Lupino, 146° con 6.
Nella sedicesima ed ultima tappa stagionale il successo va alla tedesca Jana Wargers su Dorette OLD, che al jump-off la spunta con il crono di 41.71, davanti all’irlandese Denis Lynch su Cordial, secondo in 43.66, ed al belga Gilles Thomas su Ermitage Kalone, terzo in 43.99.
Quattro i binomi italiani in gara: accede al jump-off Emanuele Gaudiano su Esteban de Hus, decimo con 4 penalità in 45.53 allo spareggio dopo il netto sul percorso base. Primo round fatale, invece, per Guido Grimaldi su Gentleman, 26° con 8 penalità in 76.56, Clara Pezzoli su Fantasia de Beaufour, 29ma con 8 penalità in 78.24, ed Emanuele Camilli su Chacco’s Girlstar, eliminato.