Equitazione: Justin Verboomen va a segno anche nel Freestyle del dressage a Lione
Altro giro, altra vittoria. Dopo essersi imposto ieri nel Grand Prix della seconda tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 di Lione, relativa alla Western European League, il belga Justin Verboomen piazza un nuovo acuto sul campo di gara transalpino.
Questa volta ad essere stato vinta dal cavaliere nato ad Anderlecht è stato il contest di Freestyle: score di 87.075 % per il classe 1987, in sella al suo Zonik Plus, e primo posto.
Alle sue spalle, a completare il podio: nuovamente la britannica Becky Moody, ancora in seconda piazza montando Jagerbomb (85.175 %), e l’altra belga in concorso, ossia l’amazzone Larissa Pauluis, terza a 79.560 % con Flambeau.
La classifica generale della FEI Dressage World Cup 2025-2026, a livello assoluto, vede in testa la lussemburghese Fie Christine Skarsoe, a quota 37 punti: Skarsoe però, non ha messo a referto punti provenienti dalle gare della Western European League.
Prossimo appuntamento del circuito in programma a Stoccarda, in terra tedesca, dal 12 al 16 novembre.