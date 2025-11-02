Equitazione: Olivier Perreau vince a Lione nella Jumping World Cup. Dominio francese

La seconda tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026, che si è conclusa pochi minuti fa a Lione, ha visto il movimento del salto ostacoli francese dominare il concorso sul tracciato transalpino.

A imporsi è stato Olivier Perreau, che in sella a GL Events Dorai d’Aiguilly, ha stampato al jump off – con percorso netto, così come nel round di apertura – il crono di 43.25.

Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, i connazionali Julien Epaillard (numero 12 del ranking – con il suo Fringan de Vesquerie), beffato per 8 centesimi a 43.33, e Antoine Ermann, montante Floyd des Pres e capace di chiudere in 43.68.

In casa Italia invece, c’è da registrare il 17esimo posto di un Piergiorgio Bucci (su Hantano): l’azzurro purtroppo è incappato in un errore nella prima manche del contest completando la sua performance con il crono di 73.55 e 4 penalità.

Nella classifica della FEI Jumping World Cup 2025-2026 (Western European League), a comandare la classifica c’è l’olandese Sanne Thijssen con 22 punti, alle sue spalle lo stesso Olivier Perreau a 20 e Julien Epaillard a 17.

Prossimo appuntamento in Italia, a Verona: domenica 9 novembre, in occasione della gara che si terrà in quel di Fieracavalli.