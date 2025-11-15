DressageEquitazione
Equitazione: Jessica von Bredow-Werndl fa doppietta nel dressage di Stoccarda. Dopo il Grand Prix anche il Freestyle
Jessica von Bredow-Werndl raddoppia: la fortissima fuoriclasse tedesca, in sella al suo Diallo BB, si è aggiudicata interamente i concorsi della terza tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativamente alla Western European League, a Stoccarda.
L’amazzone teutonica, dopo essersi imposta nel Grand Prix, ha fatto altrettanto nel Freestyle stampando un punteggio di 83.095 %, frutto di una ripresa che l’ha proiettata davanti a tutti.
Alle sue spalle ancora una volta Raphael Netz (su Great Escape Camelot) e Patrik Kittel (su Touchdown), che però si sono invertiti le posizioni: secondo il tedesco, con 80.765 %, terzo lo svedese, con 79.620 %. Nessun binomio italiano in concorso, in una gara complessivamente con 15 partecipanti.
Con il doppio podio ottenuto in questo fine settimana, Raphael Netz vola momentaneamente in testa alla classifica generale della rassegna con 48 punti.
La FEI Dressage World Cup 2025-2026, Western European League, tornerà la prossima volta in calendario nell’appuntamento di Londra, in Inghilterra, il 18 e il 19 dicembre; dal momento che la tappa in programma a Madrid è stata cancellata.