Dove vedere Sinner e Paolini in tv oggi in chiaro: canali esatti, orari, streaming

Chi finisce, chi comincia. Sarà una domenica a dir poco quella entusiasmante quella che ci apprestiamo a vivere oggi, 2 novembre, con in campo i due migliori rappresentanti del tennis italiano. Da una parte infatti Jannik Sinner si giocherà il titolo al Masters 1000 di Parigi confrontandosi con il canadese Félix Auger-Aliassime, dall’altro Jasmine Paolini inaugurerà il suo cammino alle WTA Finals di Riad, dove affronterà la temibile Aryna Sabalenka.

La missione dell’altoatesino sarà duplice, per non dire triplice. Il nativo di San Candido infatti in un colpo solo potrà mettere in bacheca l’ennesimo titolo della carriera, tornare provvisoriamente al numero 1 del ranking ATP ed aiutare virtualmente anche Lorenzo Musetti, pronto ad aprire le danze in quel di Atene per accaparrarsi un posto per Torino messo a repentaglio proprio dal nordamericano.

La toscana si dovrà invece confrontare con la numero 1 al mondo, con l’obiettivo di dare continuità dopo la bella vittoria di ieri, dove si è imposta in doppio con Sara Errani battendo il binomio Muhammad-Schuurs. Non sarà facile contenere l’agonismo della bielorussa, tuttavia Paolini potrà giocare un match a viso aperto, senza eccessive pressioni.

Entrambe le partite odierne saranno visibili in diretta televisiva. Il match di Jannik, pianificato alle ore 15:00, sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, per mezzo del canale Sky Sport uno (201). Prevista anche una differita, programmata due ore dopo, quindi alle 17:00, su Tv8. Quello di Jasmine, che partirà non prima delle 17:00, sarà visibile invece su Supertennis HD e su Sky Sport Tennis (canale 203 del telecomando Sky). Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA SINNER vs AUGER-ALIASSIME: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) dalle 15:00, per gli abbonati:

Differita tv: TV8 dalle ore 17.00, gratis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 17.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA PAOLINI VS SABALENKA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.