Dove vedere in tv Scandicci-Alba Blaj, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

La Savino Del Bene Scandicci torna a respirare l’aria d’Europa e inaugura la sua nuova Champions League ospitando al Pala BigMat di Firenze il CS Volei Alba Blaj (giovedì 27 novembre, ore 20.00). Una sfida affascinante, che mette di fronte due squadre abituate a frequentare stabilmente i vertici dei rispettivi campionati e decise a cominciare il girone con un segnale forte.

Le toscane arrivano all’esordio europeo forti del secondo posto in Serie A1, con un cammino solido fatto di undici vittorie in tredici giornate e una qualità di gioco in costante crescita. L’attacco guidato da Ekaterina Antropova, il ritmo del sistema di seconda linea e una batteria di schiacciatrici sempre più incisiva hanno permesso alla squadra di Gaspari di confermarsi una delle pretendenti più autorevoli alla Final Four. Al debutto in Champions, Scandicci vuole confermare la propria identità: gioco veloce, grande pressione in battuta e capacità di gestire i momenti caldi.

Dall’altra parte della rete c’è un’Alba Blaj che domina il campionato rumeno con sei vittorie nelle prime sette giornate e una struttura di squadra che negli ultimi anni l’ha portata a diventare la realtà più stabile del movimento. La formazione di Blaž ha costruito il proprio rendimento su un sistema difensivo molto organizzato e su un attacco equilibrato, con diversi terminali in grado di incidere. In patria nessuno è riuscito sinora a reggere la costanza delle campionesse di Romania, che arrivano a Firenze con l’ambizione di sorprendere e mettere pressione alle padrone di casa.

Per Scandicci sarà fondamentale sfruttare il fattore campo e imporre da subito intensità e qualità, evitando di dare ritmo a una squadra che, quando entra in serie positiva, diventa particolarmente ostica. Le toscane sanno di avere i mezzi per orientare il match, ma l’esordio europeo ha sempre le sue insidie: concentrazione, precisione al servizio e lucidità nel cambio palla saranno le chiavi della serata.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala BigMat di Firenze alle 20.00 di giovedì 27 novembte. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su Dazn (visibile anche sul canale 214 di Sky), in streaming la partita si potrà seguire su Now e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino del Bene Scandicci e Alba Blaj

