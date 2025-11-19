Volley femminile, Conegliano suda al tie-break con Busto: Adigwe e Chirichella impattanti. Scandicci risponde

Conegliano ha sconfitto Busto Arsizio per 3-2 (25-23; 28-30; 25-14; 25-27; 15-10) nell’anticipo della quattordicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La sfida era prevista per il mese di dicembre, ma si è giocata un mese prima poiché in quel momento le Campionesse d’Europa saranno chiamate a difendere il titolo al Mondiale per Club. Le Pantere si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e hanno infilato la dodicesima vittoria consecutiva in campionato, confermandosi al comando della classifica generale con sei punti di vantaggio su Scandicci.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state trascinate al tie-break dalle pimpanti Farfalle, proprio come era successo in occasione della sfida d’andata che ha aperto la stagione: in quell’occasione la corazzata veneta risalì dallo 0-2 in trasferta, oggi ha pagato dazio ai vantaggi nel secondo e nel quarto set (facendosi annullare un match-point) prima di riuscire ad avere la meglio contro le lombarde, che restano in sesta posizione.

Staffetta tra le opposte Merit Adigwe (16 punti, 3 muri, 4 ace) e Isabelle Haak (8), prestazione rimarchevole da parte delle schiacciatrici Nika Daalderop (18 punti) e Fatoumatta Sillah (19), in doppia cifra anche la centrale Cristina Chirichella (14 punti, 3 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz. A Busto Arsizio non sono bastate Melanie Parra (21 punti) e Josephine Obossa (20), 19 marcature per Valeria Battista e 11 per Katja Eckl.

Scandicci ha risposto a Conegliano sconfiggendo Monviso per 3-1 (25-10; 25-18; 20-25; 25-22) di fronte al proprio pubblico, rialzandosi dopo la battuta d’arresto rimediata nello scontro diretto proprio con le Pantere e infilando la decima vittoria stagionale. La compagine toscana, che ha anticipato questa sfida in vista dell’impegno nella rassegna iridata, è stata trascinata da una scatenata Ekaterina Antropova, autrice di 28 punti (4 muri) e ben spalleggiata da Camilla Weitzel (10), Avery Skinner (9), Gaia Traballi (9) e Linda Nwakalor (8). Tra le fila delle piemontesi si sono distinte Anna Davyskiba (16 punti), Amandha Sylves (11) e Anna Dodson (11).