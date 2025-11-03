Dove vedere in tv Paolini-Gauff, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

Due giorni dopo la sconfitta al debutto con la n.1 al mondo Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini tornerà in campo martedì 4 novembre per affrontare Coco Gauff nella seconda giornata del gruppo ‘Steffi Graf’ alle WTA Finals 2025, in corso di svolgimento a Riad (Arabia Saudita). Si tratta di uno scontro diretto quasi da dentro o fuori per entrambe, che in caso di risultato negativo rischierebbero fortemente l’eliminazione con un turno d’anticipo.

Oltre a Paolini infatti anche Gauff ha perso il suo match d’esordio nel torneo, cedendo in tre set alla connazionale statunitense Jessica Pegula. Considerando i valori in campo di questo raggruppamento ed il calendario del round robin, per l’azzurro sarebbe fondamentale conquistare almeno un set per avere ancora qualche speranza (ovviamente in caso di successo 2-0 su Pegula nell’ultima partita) di agguantare il secondo posto in classifica ed il pass per le semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Gauff, incontro valevole per il gruppo Steffi Graf alle WTA Finals 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-GAUFF WTA FINALS 2025

Martedì 4 novembre

Center Court – Inizio alle ore 13.00 italiane

Siniakova/Townsend vs Dabrowski/Routliffe

A seguire, ma non prima delle 15.00

Jasmine Paolini vs Coco Gauff

PROGRAMMA PAOLINI-GAUFF WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.