LIVE Paolini-Gauff, WTA Finals 2025 in DIRETTA: l’azzurra è già all’ultima chiamata

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra Jasmine Paolini e l’americana Coco Gauff. Ultima chiamata per l’azzurra dopo il netto KO rimediato contro la numero uno Aryna Sabalenka. Settimo confronto diretto tra le due con la situazione in perfetta parità. Ultimo precedente che risale a meno di un mese fa quando la statunitense si impose in due parziali nella semifinale di Wuhan.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento che archivia la stagione da numero 8 del ranking WTA. La toscana nel 2025 ha vinto il 1000 di Roma e raggiunto la finale nel 1000 di Cincinnati. Semifinalista in quel di Miami e Stoccarda, l’azzurra nella campagna cinese ha colto i quarti a Pechino, e le semifinali a Wuhan e Ningbo mettendo l’ipoteca sulla partecipazione alle Finals di Riad. Debilitata da problemi influenzali la toscana ha raccolto appena 4 giochi nel match inaugurale.

Dal canto suo Gauff, ventunenne di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America), arriva alle Finals forgiandosi della terza posizione delle classifiche mondiali. Reduce dalla vittoria in quel di Wuhan, la statunitense ha però fallito l’esordio contro la connazionale Jessica Pegula, commettendo la bellezza di 17 doppi falli. Finalista a Madrid e Roma, l’americana ha poi trionfato sulla terra battuta del Roland Garros superando in tre parziali Sabalenka.

La sfida della seconda giornata del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra Jasmine Paolini e l’americana Coco Gauff sarà il secondo incontro in programma a Riad ed inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!