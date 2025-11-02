WTA Finals 2025, la classifica del girone di Jasmine Paolini. L’azzurra deve inseguire

Avvio in salita per Jasmine Paolini nel round robin del torneo di singolare delle WTA Finals 2025, in corso di svolgimento sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita). La stella del tennis femminile italiano ha perso nettamente al debutto con la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka per 6-3 6-1, mettendosi nelle condizioni di dover vincere almeno una delle prossime due partite per avere una chance di approdare in semifinale.

La graduatoria del gruppo ‘Steffi Graf’ è comandata dopo la prima giornata proprio da Sabalenka, l’unica a non aver lasciato per strada neanche un set, mentre in seconda posizione troviamo Jessica Pegula dopo il successo per 6-3 6-7 6-2 nel derby statunitense con Coco Gauff. Ultima per il momento Paolini, che paga la sconfitta odierna in due set ed è ormai quasi spalle al muro in ottica qualificazione.

Tra due giorni queste quattro tenniste torneranno in campo, con Sabalenka e Pegula che si giocheranno uno scontro diretto per il primato mentre Jasmine e Gauff affronteranno una sfida cruciale per continuare ad inseguire un possibile passaggio del turno. Ricordiamo che, in caso di triplice arrivo a pari vittorie nel girone, il primo criterio preso in considerazione è quello della percentuale generale dei set vinti in tutti i match del round robin.

CLASSIFICA GRUPPO STEFFI GRAF WTA FINALS

1. Aryna Sabalenka 1 vittoria, 2-0 il conto set

2. Jessica Pegula 1 vittoria, 2-1 il conto set

3. Coco Gauff 0 vittorie, 1-2 il conto set

4. Jasmine Paolini 0 vittorie, 0-2 il conto set