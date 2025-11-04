Dove vedere in tv il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario, programma, streaming

Il sorteggio delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis è in programma giovedì 6 novembre alle ore 12.00 a Torino, sede della manifestazione, ed andrà a definire la composizione dei gironi della prima fase sia per il singolare che per il doppio.

In attesa di conoscere il nome dell’ultimo qualificato, l’Italia, al momento, sarà rappresentata nell’ultimo torneo stagionale, che si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre, da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, che saranno inseriti in quarta fascia in doppio.

Lorenzo Musetti per qualificarsi dovrà vincere l’ATP 250 di Atene, altrimenti sarà il canadese Felix Auger-Aliassime a conquistare un posto in quarta fascia. La prima fase a gironi si giocherà dal 9 al 14 novembre, con le semifinali previste sabato 15 e la finale in programma domenica 16.

La cerimonia del sorteggio non sarà trasmessa in diretta tv, ma la diretta streaming, come accaduto negli anni scorsi, sarà fruibile sul sito ufficiale della manifestazione: nella prima fase a gironi i qualificati saranno suddivisi in due raggruppamenti ed i primi due qualificati avranno accesso alle semifinali.

