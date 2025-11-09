Dove vedere in tv Musetti-Frtiz, ATP Finals 2025: orario e streaming, non ci sarà diretta in chiaro

Un sogno che sembrava essere sfumato dopo la battaglia persa in finale ad Atene si è realizzata in extremis grazie alla rinuncia di Novak Djokovic. Lorenzo Musetti parteciperà alle ATP Finals di Torino e nel match valevole per la prima giornata del girone intitolato a Jimmy Connors affronterà Taylor Fritz nel primo atto di quella che sarà una giornata dalle tinte azzurre con il debutto in serata di Jannik Sinner.

L’incontro del giocatore italiano, reduce dalla battaglia persa in terra ellenica, è previsto lunedì 10 novembre: quello del toscano sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.30 e non inizierà prima delle ore 14.00. La giornata dell Inalpi Arena di Torino sarà il match di doppio tra Arevalo/Pavic e Salisbury/Skupski. Nell’altro match del girone Carlos Alcaraz affronterà Alex de Minaur.

La sfida contro lo statunitense rappresenta già uno snodo cruciale per la corsa verso la semifinale in un gruppo nel quale lo spagnolo potrebbe chiudere a punteggio pieno e costringere gli avversari a giocarsi il passaggio del tour nei confronti diretti. Il carrarino conduce 3-2 nel bilancio dei confronti diretti con il numero sei del tabellone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Musetti-Fritz, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita non sarà trasmessa in chiaro e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO MUSETTI-FRITZ, ATP FINALS

Lunedì 10 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle ore 11.30 italiane

Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski

A seguire, ma non prima delle 14.00

Lorenzo Musetti vs Felix Auger-Aliassime

PROGRAMMA MUSETTI-FRITZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.