A che ora Sinner-Auger-Aliassime su Rai2, ATP Finals 2025: programma e streaming

La rinuncia al torneo di Novak Djokovic ha definito il quadro dei partecipanti alle ATP Finals 2025, torneo che prende il via oggi con i match della prima giornata. Gli appassionati italiani dovranno attendere domani per l’attesa debutto di Jannik Sinner. Il detentore del titolo esordisce affrontando nella prima giornata del girone dedicato a Bjorn Borg il canadese Felix Auger-Aliassime.

I due giocatori si ritrovano faccia a faccia dopo la recente finale del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione. Importante partire bene per mettere in discesa la corsa versa la qualificazione alla semifinale. Nell’altro incontro si sfidano il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton.

Il bilancio dei precedenti sorride al giocatore italiano che, se si esclude il ritiro nei quarti di finale dell’edizione 2024 del torneo di Madrid, conduce per 3-2 nei confronti del nordamericano e ha vinto gli ultimi tre incroci perdendo un solo set nella semifinale dello US Open di quest’anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del match tra Sinner e Auger Aliassime, valevole per il round robin delle ATP Finals di Torino. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-AUGER-ALIASSIME, ATP FINALS

Lunedì 10 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle ore 18.00 italiane

Heliovaara/Patten vs Harrison/King

A seguire, ma non prima delle 20.30

Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime

PROGRAMMA SINNER-AUGER ALIASSIME TORINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport